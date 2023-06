16 Giugno 2023

Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse finalizzata all’individuazione di operatori da invitare alla rdo sul Mepa per l’affidamento del servizio per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e antintrusione degli immobili comunali, della pubblica illuminazione e degli impianti semaforici. Comune di Gioiosa Ionica (RC). Importo: 40.000 € Scadenza: 26/6/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio […]

