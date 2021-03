5 Marzo 2021

Avviso per ricezione di manifestazione di interesse per individuazione operatori economici da invitare a presentare offerta/preventivo di cui all’art. 36 c.2 lett. a) del d.lgs. n.50/2016, per l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e impianti elettrici a servizio degli edifici comunali di Arquata del Tronto (AP). Importo: 18.212 € Scadenza: 15/3/2021 Bando (zip) […]

Potrebbe interessarti anche: