26 Agosto 2022

Avviso con lo scopo di sollecitare gli operatori economici a formulare offerta nell’ambito della procedura, indetta da Iren S.p.A. in nome e per conto di Iren Smart Solution S.p.A., per l’affidamento dei lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e decorativa del comune di Torino. Suddivisa in 2 lotti. Ente appaltante: Iren S.p.A. Importo […]

Potrebbe interessarti anche: