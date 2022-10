19 Ottobre 2022

Avviso pubblico di manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura di affidamento delle attività operative di manutenzione ordinaria e pronto intervento per gli impianti di illuminazione pubblica stradale del territorio di Maiolati Spontini (AN). Ente appaltante: C.I.S.SRL Consorzio intercomunale servizi Importo: 40.932 € Scadenza: 28/10/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per […]

