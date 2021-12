10 Dicembre 2021

Servizio di manutenzione straordinaria con verifica statico-strutturale delle torri faro a corona mobile o piattaforma fissa, facenti parte degli impianti di illuminazione pubblica a Firenze. Durata in giorni: 24. Ente appaltante: Firenze Smart – Silfi (S.p.A.). Importo: 245.000 € Scadenza: 24/1/2022 Bando – estratto (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri […]

