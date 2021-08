11 Agosto 2021

Procedura aperta per l’affidamento in concessione, mediante finanza di progetto, ai sensi dell’art. 183 comma 15, del D.Lgs. 50/2016 del servizio di illuminazione pubblica a Capena (RM). Ente appaltante: Città Metropolitana di Roma Capitale. Importo: 2.518.640 € Scadenza: 20/9/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

