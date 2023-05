11 Maggio 2023

Avviso per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti fotovoltaici installati su proprietà del comune di Genova e di titolarità operativa del comune di Genova. Importo: 366.000 € Scadenza: 29/5/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

