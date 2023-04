20 Aprile 2023

Gara a procedura svolta con modalità telematica per l’affidamento dell’appalto di lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo di otto impianti fotovoltaici installati su plessi scolastici nei comuni di Aprilia, Cisterna, Formia, Latina, Priverno, Castelforte e Sezze. Importo: 209.286 € Scadenza: 8/5/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in […]

