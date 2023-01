9 Gennaio 2023

Bando di gara per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli stabili del comune di Vicenza. La gara è suddivisa in 2 lotti: lotto 1) edifici pubblici; lotto 2) scuole. Importo: (complessivo) 767.400 € Scadenza: 20/1/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus […]

Potrebbe interessarti anche: