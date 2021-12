2 Dicembre 2021

Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e di illuminazione lungo le S.P. ex S.S. diverse S.P. diverse a Bergamo. Periodo dal 1.01.2022 al 31.12.2023 con eventuale affidamento per l’anno 2024. Ente appaltante: Provincia di Bergamo. Importo: 975.000 € Scadenza: 16/12/2021 Bando – estratto (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto […]

