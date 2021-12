10 Dicembre 2021

Manifestazione di interesse per la conclusione di un accordo quadro con un operatore economico per l’esecuzione dei lavori da elettricista per la manutenzione degli impianti elettrici e di illuminazione degli edifici comunali, degli impianti e dell’ illuminazione pubblica comunale di strade, giardini e lungolago, per la durata di anni tre. Comune di Malgrate (LC). Importo: […]

