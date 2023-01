16 Gennaio 2023

Affidamenti per beni, servizi e lavori per il primo semestre dell’anno 2023. Suddiviso in 33 lotti. Lotto 5: servizio di manutenzione impianti elettrici presso immobili comunali e impianti di pubblica illuminazione a San Giorgio in bosco (PD). Importo: 120.000 € Scadenza: 26/1/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi

