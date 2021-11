25 Novembre 2021

Avviso pubblico per l’espletamento di gara con procedura aperta per l’appalto del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici comunali (pubblica illuminazione, area cimiteriale ed edifici) per anni due. Tempo previsto per la realizzazione dei lavori: 730 gg. Comune di San Lucido (CS). Importo: 30.000 € Scadenza: 1/12/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi […]

