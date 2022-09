7 Settembre 2022

Appalto dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti elettrici degli immobili e le infrastrutture comunali di Monguzzo (CO). L’affidamento dei lavori ha validità triennale, dal 1/1/2023 al 31/12/2025. Importo: 23.790 € Scadenza: 20/9/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

