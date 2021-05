31 Maggio 2021

Affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti elettrici, suddivisi in tre lotti. Ente appaltante: Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. Importo complessivo: 2.580.000 € Scadenza: 22/6/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

