27 Settembre 2023

Avviso esplorativo per raccogliere manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura comparativa dell’accordo quadro per i lavori di “manutenzione degli impianti elettrici degli edifici e del territorio comunale e per il servizio di reperibilità e pronto intervento (opere da elettricista)”. L’appalto avrà una durata di tre dalla data di aggiudicazione e sarà rinnovabile per un ulteriore […]

Potrebbe interessarti anche: