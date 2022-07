21 Luglio 2022

Conclusione di accordo quadro per Bari smart city – lavori per la riqualificazione, manutenzione ed estensione in ambito smart degli impianti di pubblica illuminazione, videosorveglianza, wi-fi, controllo tecnologico. Durata: 2 anni. Importo: 2.900.000 € Scadenza: 9/8/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: