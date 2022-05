31 Maggio 2022

In attuazione della determinazione dirigenziale n. 677 del 17/05/2022 è indetto incanto pubblico per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria di impianti di pubblica illuminazione e semaforici, in Provincia di Lecce per l’annualità 2022. Ente appaltante: Provincia di Lecce. Importo: 387.000 € Scadenza: 14/6/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

