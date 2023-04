20 Aprile 2023

Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica situati nel territorio comunale di Pietravairano (CE) per un periodo di anni tre. Importo: 88.700 € Scadenza: 8/5/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

