26 Maggio 2023

Affidamento del servizio di manutenzione impianti di illuminazione pubblica comunale per il periodo 1 novembre 2023 – 31 ottobre 2024. Comune di Riva del Garda (TN). Importo: 65.000 € Scadenza: 13/6/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

