30 Maggio 2022

Selezione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori relativi all’Accordo quadro per la manutenzione della pubblica illuminazione di proprietà del Comune di Augusta (SR), per la durata di mesi 12 o fino alla concorrenza delle somme. Anno 2022. Importo: 76.000 € Scadenza: 7/6/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio […]

