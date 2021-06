7 Giugno 2021

Gara per l’appalto dei lavori di interventi di manutenzione straordinaria di illuminazione comunale del centro storico e della rete viaria del Comune di Maierà (CS). Importo: 74.636 € Scadenza: 22/6/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

