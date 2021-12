9 Dicembre 2021

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria d’urgenza dell’illuminazione pubblica a Cesana Torinese (TO). Lotti 6. Ente appaltante: Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea. Importo complessivo: 480.000 € Scadenza: 20/12/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

