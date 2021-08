11 Agosto 2021

Servizio di manutenzione di generatori di calore e torce di combustione biogas per Acea S.p.A, a Roma. Importo: 180.000 € Scadenza: 21/9/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: