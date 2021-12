15 Dicembre 2021

Project financing affidamento concessione di gestione, manutenzione e riqualificazione energetica impianti illuminazione e del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento. Durata in mesi: 240. Comune di Anagni (FR). Importo: 15.614.985 € Scadenza: 20/1/2022 Bando – estratto (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: