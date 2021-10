29 Ottobre 2021

Realizzazione a chiamata di opere edili e impiantistiche a scomputo per interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria di impianti esistenti e per l’installazione di sistemi ITS sul territorio della Città di Torino e della Regione Piemonte. Importo: 120.000 € Scadenza: 10/11/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus […]

