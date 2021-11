16 Novembre 2021

Avviso di indagine di mercato per l’affidamento dei lavori di manutenzione evolutiva e/o nuova installazione degli impianti presenti sulla rete in gestione ad Autostrade per l’Italia S.p.A. Importo: 4.900.000 € Scadenza: 25/11/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

