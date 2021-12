13 Dicembre 2021

Bando di gara per l’affidamento del servizio per la manutenzione e gestione dell’impianto di illuminazione pubblica (manutenzione delle linee e dei sostegni e manutenzione degli apparecchi illuminati sorveglianza e vigilanza e rispetto della normativa sulla sicurezza degli impianti). Comune di Ginestra degli Schiavoni (BN). Importo: 26.430 € Scadenza: 28/12/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per […]

Potrebbe interessarti anche: