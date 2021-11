22 Novembre 2021

Concessione in partenariato pubblico privato per appalto di lavori di riqualificazione, manutenzione, gestione e fornitura energia elettrica degli impianti di illuminazione pubblica e la gestione degli impianti per il Comune di Vaiano Cremasco (CR). Durata della concessione: 20 anni. Importo: 1.379.020 € Scadenza: 14/1/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

Potrebbe interessarti anche: