11 Luglio 2023

Bando per l’affidamento del servizio di manutenzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione e degli edifici comunali di Ruvo del Monte (PZ). La call comprende anche i lavori di parallela manutenzione e gestione dell’impianto elettrico e delle lampade votive nel cimitero comunale, per il biennio 2023/2024 2024/2025 (rinnovabile per un ulteriore anno). Importo: n.d. […]

