9 Marzo 2022

Affidamento del servizio di manutenzione della distribuzione elettrica in galleria, nelle stazioni e nei depositi Atac. Ente appaltante: Atac SpA azienda per la mobilità nel Comune di Roma Importo: 3.506.270 € Scadenza: 20/4/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

