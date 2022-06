17 Giugno 2022

Lavori per la manutenzione straordinaria nella centralina idroelettrica e lavori elettrici vari al depuratore di Folgaria (TN). Lotto 1: Opere Elettriche. Ente appaltante: Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti -APAC Importo: n.d. Scadenza: 7/7/2022

