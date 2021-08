10 Agosto 2021

Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse per il servizio di conduzione, assistenza e manutenzione alle caldaie raccolte sotto la denominazione ”gestione calore” per una durata di 18 mesi (2021/2023). Comune di Lumezzane (BS). Ente appaltante: azienda speciale Albatros A.S.D. Importo: 31.200 € Scadenza: 16/8/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

