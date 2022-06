6 Giugno 2022

Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle cabine elettriche di media tensione e pronto intervento. Gara suddivisa in 2 lotti. Comune di Verona. Ente: Acque Veronesi S.C.A.R.L. Importo complessivo: 255.000 € Scadenza: 11/7/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

