26 Agosto 2022

Manutenzione architettonica, strutturale e impiantistica dei centri per l’impiego siti in Regione Campania. Ente appaltante: Regione Campania. Importo: 5.300.000 € Scadenza: 26/9/2022 Bando (pdf) Per informazioni: Regione Campania Bandi del giorno Archivio Bandi

Potrebbe interessarti anche: