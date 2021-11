2 Novembre 2021

Avviso pubblico esplorativo per acquisizione manifestazioni di interesse alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di mantenimento in efficienza degli impianti elettrici del palazzo di giustizia di Messina – intervento di riqualificazione del sistema di alimentazione e generazione dell’energia elettrica del palazzo di giustizia. Ente appaltante: Ministero Infrastrutture e Trasporti Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia Calabria. Importo: 278.291 […]

