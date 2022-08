5 Agosto 2022

Affidamento in gestione di due stazioni di ricarica per la mobilità elettrica sostenibile avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata combinato disposto artt. 30 e 164 del d.lgs. N. 50/2016. Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico ma semplicemente richiesta di manifestazione d’interesse. Comune […]

