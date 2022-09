6 Settembre 2022

Manifestazioni di interesse alla realizzazione di idee progettuali, progetti di ricerca di base, industriale o sviluppo sperimentale, formazione, investimenti di carattere ambientale, produttivi o infrastrutturali nell’ambito della produzione, distribuzione e usi finali dell’idrogeno in Toscana. Ente appaltante: Regione Toscana. Importo: n.d. Scadenza: 16/9/2022 Bando (pdf) Per informazioni: Regione Toscana Bandi del giorno Archivio Bandi

Potrebbe interessarti anche: