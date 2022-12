19 Dicembre 2022

Bando regionale concede contributi per preparare Piani Sviluppo Locale su ambiti tematici specifici, tra cui comunità energetiche. Per i partenariati pubblico/privati che presentano una strategia di sviluppo locale per il periodo di programmazione 2023-2027, l’aiuto è concesso in conto capitale ed è pari al 100% della spesa ammessa; l’importo massimo di contributo è pari a 40.000 euro. Ente appaltante: […]

Potrebbe interessarti anche: