9 Maggio 2023

Bando di gara per procedura a evidenza pubblica per la locazione della superficie dell’ex discarica “Pian della guerra” a scopi energetici, mediante la sua copertura con pannelli fotovoltaici o sistemi alternativi. Comune di Valfenera (AT). Importo: 15.000 € Scadenza: 7/6/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

