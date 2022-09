1 Settembre 2022

Bando per la concessione di contributi agli enti locali liguri per il finanziamento di interventi – tra cui efficientamento energetico – su beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Ente appaltante: Regione Liguria. Importo: 500.000 € Scadenza: 25/10/2022 Bando (pdf) Per informazioni: Regione Liguria Bandi del giorno Archivio Bandi

