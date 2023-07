17 Luglio 2023

Come dovrebbe funzionare il leasing sociale per veicoli elettrici in Francia e quali vantaggi comporterebbe per le famiglie a basso reddito e per la filiera automotive. La misura dovrebbe promuovere una maggiore produzione di auto elettriche low cost e una transizione più equa verso la mobilità sostenibile. Autori: TE, Iddri Data pubblicazione: luglio 2023 Pagine: […]

