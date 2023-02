9 Febbraio 2023

In Italia cresce rapidamente il numero di punti di ricarica a uso pubblico per le auto elettriche, oltre 10mila installati nel 2022, con una forte accelerazione delle colonnine ad alta potenza (anche se i numeri assoluti di queste ultime sono ancora limitati). Ciò consente al nostro Paese di avere più punti di ricarica, in rapporto […]

