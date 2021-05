20 Maggio 2021

Occorre potenziare il ruolo delle bioenergie nel Piano nazionale su energia e clima (Pniec) al 2030: lo chiede Elettricità Futura nel documento in cui spiega vantaggi, criticità e prospettive in Italia per questo settore delle fonti rinnovabili. Autore: Elettricità Futura Data pubblicazione: maggio 2021 Pagine: 30 Il seguente documento è collegato all’articolo: Elettricità Futura chiede […]

Potrebbe interessarti anche: