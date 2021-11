10 Novembre 2021

Manifestazione di interesse per la selezione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di rifacimento impianto elettrico immobile di “via eroi di Malta” in parte destinato ad uffici e in parte a una scuola nel Comune di Augusta (SR). Importo: 57.737 € Scadenza: 19/11/2021 Bando (zip) Bandi del […]

