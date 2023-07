27 Luglio 2023

Appalto per la fornitura di servizi e per lo svolgimento di lavori per la manutenzione delle sottostazioni elettriche di conversione gestite dalla società Ea.v. srl a Napoli. Ente appaltante: Eav Ente autonomo Volturno srl Importo: 2.422.261 € Scadenza: 9/8/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

