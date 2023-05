17 Maggio 2023

Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di integrazione dell’impianto fotovoltaico situato a Spolina, frazione di Cossato (BI), con completamento della tettoia esistente e nuova tettoia su parcheggi. Ente: Cordar SpA Biella, Servizio Ufficio Segreteria Appalti Importo: n.d. Scadenza: n.d Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

