11 Marzo 2021

Avviso pubblico per individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di allargamento ed illuminazione di Via delle Fresie nel Comune di Misterbianco (CT). Importo: 454.171 € Scadenza: 26/3/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

