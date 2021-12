15 Dicembre 2021

Gara d’appalto per lavori di costruzione, ristrutturazione impianti, nuovi allacciamenti servizio elettricità nel Comune di San Mariano (PG). Ente appaltante: Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici. Importo: 800.000 € Scadenza: 13/1/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: