24 Maggio 2021

Presentazione di Elettricità Futura in audizione alla X Commissione della Camera dei Deputati nell’ambito della discussione sulle iniziative di sostegno alla trasformazione energetica. Autore: Elettricità Futura Data pubblicazione: maggio 2021 Pagine: 18 Il documento è collegato all’articolo: Rinnovabili in Italia, come evitare di arrivare nel 2085 agli obiettivi 2030 Scarica pdf

Potrebbe interessarti anche: